Staranzano festeggia il nuovo anno con l’Ensemble dell’Accademia d’archi Arrigoni

È l’Ensemble dell’Accademia d’archi Arrigoni a festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Staranzano: giovedì 1 gennaio, alle 18, alla Sala San Pio X (ingresso libero) una delle più acclamate orchestre della regione (e non solo), nota per il suo interesse ai giovani talenti, propone – nella sua virtuosa formazione di ensemble – un programma di rara bellezza che spazia tra le pagine più belle di Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli e Antonio Vivaldi.

Musiche meravigliose interpretate – tra gli altri – da giovani solisti già noti al più prestigioso scenario musicale: i violinisti Christian Sebastianutto (pluripremiato solista friulano, già noto alle scene dei più importanti teatri e sale italiane, tra cui La Fenice di Venezia e l’Auditorium Parco della Musica di Roma) e Ulisse Mazzon (vincitore dei più importanti premi internazionali, formatosi alle migliori scuole d’Europa, tra cui l’Accademia Stauffer, e da poco affidatario dal Ministero della Cultura Giapponese di un pregiatissimo Guarnieri del Gesù del 1736); Mafalda Mazzon, al violoncello, cresciuta musicalmente tra Italia e Austria con i migliori docenti, anch’ella pluripremiata e oggi in formazione alla prestigiosa Accademia di Imola; e – al clavicembalo – Raimondo Mazzon, intervistato dal Corriere della Sera come «uno dei cinque ventenni che salveranno l’Italia», musicista eclettico che si esprime nella ricerca nei campi più diversi: organista, direttore d’orchestra, clavicembalista, fortepianista e specialista di musica antica.

L’Accademia d’archi Arrigoni – la cui direzione artistica è affidata al violinista, docente, direttore d’orchestra e vera anima dell’Associazione, Domenico Mason – è una solida struttura che dal 2009 forma giovani musicisti e ospita affermati docenti da tutto il mondo; coltiva inoltre un’orchestra giovanile molto attiva che suona al fianco di artisti di fama internazionale tra cui Enrico Bronzi, Enrico Dindo, Natalia Gutman, Fabrizio Meloni, Dmitry Smirnov, Giovanni Sollima, Alessandro Taverna.

Dal 2013 l’Accademia promuove “San Vito Musica”, stagione frutto di una ricerca musicale coerente e motivata, con ospiti solisti, ensemble e direttori specializzati, di fama nazionale e internazionale.

Fiore all’occhiello delle attività di Accademia è il Concorso Internazionale “Piccolo Violino Magico” destinato a giovani violinisti fino a 13 anni provenienti da ogni continente. È l’unica competizione al mondo che vede i concorrenti sempre accompagnati dall’orchestra. Il concorso è trasmesso in diretta streaming sul sito newyorkese The Violin Channel. L’Arrigoni ha all’attivo diverse incisioni discografiche (molte con musiche mai eseguite prima) e fa parte del circuito dei concorsi internazionali del Friuli Venezia Giulia “Quinta Giusta”.

Il programma del Natale prosegue con il concerto del chitarrista Paolo Peressutti a cura di School of Peace (lunedì 5 gennaio, alle 18, nella Sala Delbianco), mentre il concerto dei Vocal Cocktail del 10 gennaio è stato purtroppo annullato per cause di forza maggiore. Cresce intanto l’attesa per la chiusura delle manifestazioni natalizie che si terrà domenica 11 gennaio con l’assegnazione del Bobolar d’Oro e del Sigillo Terenziano (ore 20.30, Auditorium Istituto BEM).

