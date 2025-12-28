Pietro Maccagnano nuovo presidente della Bocciofila di Casarsa San Giovanni

Passaggio di testimone al vertice della Bocciofila di Casarsa San Giovanni, storica realtà sportiva che ha il suo campo di gioco nel centro sportivo comunale. Nuovo presidente è Pietro Maccagnano, che come prima cosa ha ringraziato il suo predecessore Gavino Cattaruzza, il quale ha concluso il suo mandato.

Presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale il vicesindaco Ermes Spagnol e l’assessore allo sport Samuele Mastracco. Spagnol ha consegnato al neo presidente le chiavi dell’impianto, a simboleggiare l’avvio di questa nuova fase per la Bocciofila.



Non solo: i due rappresentanti dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Colussi

Hanno colto l’occasione per donare al sodalizio due nuovi set di bocce destinati all’attività giovanile, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli a una disciplina che rappresenta un importante patrimonio sportivo e sociale del territorio.



Come detto la Bocciofila di Casarsa San Giovanni è un punto di riferimento non solo a livello sportivo ma anche comunitario, visto che rappresenta un punto di ritrovo quotidiano per diverse persone che con l’occasione di una partita passano del tempo di qualità in compagnia all’aria aperta.