Il No Borders Music Festival torna a sorprendere e arricchisce il programma della sua 31ª edizione con un nuovo attesissimo appuntamento internazionale. Sabato 11 luglio 2026, nello scenario naturale dei Laghi di Fusine, andrà in scena una doppia data che porterà sul palco due grandi nomi della musica: Tom Smith ed Elvis Costello.

L’evento si aprirà alle ore 12:00 con il live di Tom Smith, noto al grande pubblico come frontman degli Editors, seguito alle ore 14:00 dall’esibizione di Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton. Un doppio concerto immerso nella natura, cifra distintiva della rassegna che da anni unisce musica e paesaggi d’alta quota.

Due protagonisti della scena internazionale

Il britannico Tom Smith, dopo oltre vent’anni di carriera con gli Editors, ha intrapreso un percorso solista inaugurato dal singolo “Lights Of New York City”, un brano intimo e riflessivo che segna un cambio di rotta rispetto alle sonorità elettroniche del recente passato. Un progetto personale che mette al centro emozioni e memoria, sviluppato anche grazie alla collaborazione con il cantautore irlandese Iain Archer.



A seguire, spazio a una vera leggenda della musica internazionale: Elvis Costello. Con una carriera che supera i cinquant’anni, il cantautore londinese ha firmato oltre 600 brani e più di 35 album, collaborando con artisti del calibro di Paul McCartney, Johnny Cash e Diana Krall. La sua produzione spazia tra generi diversi, dal rock al jazz fino alla musica classica, confermandone la versatilità e l’influenza globale.



Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui Grammy Awards, un BAFTA e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, oltre all’onorificenza O.B.E. ricevuta nel 2020.

Un festival che unisce musica e territorio

Il No Borders Music Festival si conferma ancora una volta un evento di riferimento capace di portare artisti internazionali in uno dei contesti naturalistici più suggestivi del Friuli Venezia Giulia. Organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, il festival coinvolge istituzioni, enti e partner nazionali e locali, rafforzando il legame tra cultura, turismo e valorizzazione del territorio.



Un appuntamento che promette emozioni uniche, tra grandi nomi della musica e scenari mozzafiato.

Biglietti e informazioni

I biglietti per la giornata dell’11 luglio saranno disponibili dalle ore 14:00 di giovedì 16 aprile 2026 online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.



Sul sito ufficiale del festival sono inoltre disponibili pacchetti speciali che includono, oltre all’ingresso al concerto, anche escursioni guidate e pernottamenti, per vivere un’esperienza completa tra musica e natura.