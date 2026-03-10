No Borders Music Festival 2026, svelato il primo nome internazionale: LP ai laghi di Fusine

La storica rassegna musicale sul confine tra Italia, Austria e Slovenia ha svelato il primo grande protagonista della sua trentunesima edizione. Sarà la cantautrice statunitense LP ad esibirsi al No Borders Music Festival 2026, con un concerto nello scenario mozzafiato dei Laghi di Fusine a Tarvisio. L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle ore 14:00, confermando la tradizione del festival di proporre concerti acustici e immersivi in armonia con l’ecosistema alpino delle Alpi Giulie.

Dai successi globali all’energia di Love Lines

LP, pseudonimo di Laura Pergolizzi, è una delle voci più iconiche della scena contemporanea, capace di superare i 3 miliardi di stream complessivi. Il pubblico di Tarvisio avrà l’occasione di ascoltare dal vivo i brani che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, a partire dalla hit planetaria Lost On You, fino ai pezzi contenuti nel suo settimo lavoro in studio intitolato Love Lines.

Il disco, influenzato dalle atmosfere californiane e realizzato in collaborazione con artisti del calibro di Ashton Irwin e Matthew Pauling, spazia tra ballate intime e sonorità rock, promettendo un’esperienza live intensa e coinvolgente.

Biglietti e pacchetti speciali per l’estate a Tarvisio

Le vendite per l’evento di domenica 12 luglio sono aperte, con i biglietti disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati al prezzo di 50 euro più diritti di prevendita. L’apertura dei cancelli ai Laghi di Fusine è prevista per le ore 11:00.

Oltre al singolo ticket, l’organizzazione curata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano mette a disposizione sul sito ufficiale del festival una serie di pacchetti speciali. Queste soluzioni includono il pernottamento in albergo e il noleggio di escursioni con guide naturalistiche, trasformando il concerto in un’occasione per scoprire il territorio in chiave sostenibile.