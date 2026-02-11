Resiutta, frana sulla Pontebbana: i detriti invadono la carreggiata

La frana a Resiutta.

Forse a causa delle piogge insistenti, a Resiutta una frana si è staccata dai pendii a lato della Statale 13 “Pontebbana” nelle prime ore di oggi, mercoledì 11 febbraio. Intorno alle 6:00, alcuni massi sono finiti sulla carreggiata nel tratto che precede la galleria verso Chiusaforte, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Gemona.

Gran parte del materiale è stato fermato dalle barriere di protezione, ma alcuni detriti hanno invaso la strada. Un masso di circa un metro cubo è rimbalzato sull’asfalto finendo sulla pista ciclabile sottostante. Non si registrano feriti o veicoli colpiti e la strada è rimasta percorribile.