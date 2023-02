Costruire un sito web, i consigli per iniziare

Creare un sito web è un ottimo modo per presentare la propria attività, i propri prodotti, o semplicemente per aumentare la propria visibilità.

Se siete alle prime armi potete iniziare con un piccolo investimento. Ad esempio, è possibile acquistare un nome di dominio e un hosting per meno di 50 euro. Poi si può usare WordPress o un altro sistema di gestione dei contenuti per costruire e mantenere il sito da soli. In alternativa si può utilizzare un website builder, un servizio completo che offre dominio, hosting e gestione dei contenuti in un pacchetto unico.

Se sapete lavorare con un elaboratore di testi, potete già iniziare ma è consigliabile approfondire le vostre conoscenze e iniziare a capire come utilizzare i tag e attributi html per personalizzare a vostro piacere le pagine web.

In questo articolo parleremo di alcuni dei migliori strumenti disponibili sul mercato pensati per chi vuole creare un sito web. Questi strumenti vi aiuteranno ad ottenere un aspetto professionale in poco tempo e possono rivelarsi un ottimo punto di partenza per fare pratica.

Utilizzare un website builder

I migliori website builder si possono trovare gratuitamente su Internet. Le opzioni disponibili sono numerose e consentono a chiunque di iniziare a lavorare rapidamente. Chi desidera un maggiore controllo sull’aspetto del sito può scegliere di passare a un piano a pagamento, ma anche i piani gratuiti offrono un ottimo modo per iniziare.

Tra i website builder consigliamo:

WIX – Wix è una piattaforma molto facile in quanto permette di creare le pagine web con semplici strumenti drag and drop, garantendo comunque l’accesso ad un insieme di funzioni più avanzate. Si può iniziare con un piano gratuito e poi scegliere tra le numerose offerte a pagamento che includono il collegamento ad un dominio. Weebly – Weebly è un’ottima alternativa per chi vuole creare blog o siti web per e-commerce. Si distingue per la facilità di utilizzo, anche se le opzioni disponibili sono limitate. Dispone di un piano gratuito e tre piani a pagamento. Godaddy – Godaddy si distingue per la velocità con cui è possibile personalizzare il sito web e per la possibilità di sviluppare e ampliare il progetto grazie ai diversi piani a pagamento che includono l’installazione di cms, strumenti di marketing e soluzioni più avanzate per le aziende.

Utilizzare un Content Management System – CMS

Un sistema di gestione dei contenuti (CMS) è un’applicazione software che consente agli utenti di creare, modificare e gestire contenuti digitali. Aiuta le aziende di qualsiasi dimensione ad archiviare, gestire e pubblicare facilmente i contenuti online. Il giusto sistema di gestione dei contenuti può aiutarvi a costruire una presenza digitale di successo e a garantire un’efficiente condivisione e collaborazione dei contenuti. Nella scelta di un CMS, occorre considerare i requisiti tecnici, la facilità d’uso, la scalabilità, il costo e il supporto. Inoltre, è necessario assicurarsi che la piattaforma scelta sia sicura e offra funzioni di backup e ripristino. Una volta individuato il CMS giusto, dovete considerare di acquistare a parte il dominio e il servizio di hosting.

Tra i Content Management System per iniziare consigliamo: