In escursione con la figlia, si sente male sul Monte Brancot: soccorsa

La donna ha avuto un malore scendendo dal monte Brancot.

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno, sul Monte Brancot, dove una donna di 59 anni del Friuli collinare ha accusato un malore durante un’escursione in compagnia della figlia.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30: la Centrale Sores ha attivato immediatamente la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. L’escursionista si trovava a circa 500 metri di quota lungo il sentiero in discesa, quando ha avuto un mancamento.

Due soccorritori sono partiti via terra per raggiungerla, mentre l’elicottero sanitario decollava in direzione del Brancot. A Gemona è stato imbarcato anche un secondo tecnico di elisoccorso, vista la fitta vegetazione presente in zona, che avrebbe potuto complicare le operazioni. Fortunatamente l’intervento si è svolto senza particolari difficoltà: l’équipe sanitaria è stata calata sul posto con il verricello, il medico ha stabilizzato la paziente e la donna è stata evacuata sempre con il verricello tramite triangolo di recupero. Nel frattempo i soccorritori giunti via terra hanno accompagnato la figlia dell’escursionista fino a valle. Le due donne sono successivamente rientrate a casa con mezzi propri.