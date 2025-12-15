Friuli più vicino all’Europa, nuova linea ferroviaria Trieste-Vienna

Si amplia l’offerta ferroviaria del Friuli Venezia Giulia grazie all’inaugurazione della nuova linea internazionale Trieste–Vienna.

Si amplia l’offerta ferroviaria del Friuli Venezia Giulia grazie all’inaugurazione della nuova linea internazionale Trieste–Vienna, che collega le due città in poco più di sei ore attraversando Villach, Klagenfurt e Graz. Un collegamento strategico, reso possibile anche dall’entrata in funzione del tunnel della Koralm, che rafforza il ruolo della regione nei principali corridoi europei di mobilità.

A sottolinearne l’importanza è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che ha evidenziato come la nuova tratta avvicini ulteriormente il territorio regionale a destinazioni turistiche di rilievo internazionale, valorizzando al contempo il sistema dei trasporti locali. In particolare, il raccordo con la fermata di Trieste Airport contribuisce a potenziare la centralità dello scalo aeroportuale regionale.

Gli interventi in corso sulla rete ferroviaria austriaca, gestita da ÖBB anche su alcune linee del Friuli Venezia Giulia, avranno ricadute positive sul sistema ferroviario regionale, rafforzando l’integrazione transfrontaliera. Ne beneficiano anche i collegamenti tra Venezia e Vienna via Udine, Pordenone e Tarvisio.

La nuova linea prevede partenze da Trieste alle 14.22 nei giorni feriali e alle 14.37 nel fine settimana, con arrivo a Vienna alle 21.07. I convogli, dotati di oltre 440 posti, offrono tre livelli di servizio e numerosi comfort, tra cui Wi-Fi gratuito, carrozza ristorante e spazi per famiglie, garantendo accessibilità alle persone con mobilità ridotta e il trasporto delle biciclette.