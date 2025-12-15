Ruba il portafoglio alla titolare in un bar del centro di Udine, ladra 47enne incastrata dalle telecamere e denunciata.

Ruba in bar del centro di Udine, ladra 47enne incastrata dalle telecamere. Nei giorni scorsi il Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Udine ha denunciato all’autorità giudiziaria una cittadina italiana di 47 anni, residente a Campoformido per il reato di furto aggravato.

La donna si era resa responsabile di un furto avvenuto all’interno di un bar del centro storico di Udine, ai danni della titolare, una cittadina udinese di 74 anni. Approfittando di un momento di distrazione, la ladra era riuscita a sottrarre il portafogli della vittima, contenente circa cento euro in contanti, documenti di identità e alcuni effetti personali di valore affettivo. Il portafogli si trovava all’interno di una borsa custodita in un armadio posto sul retro del banco di mescita.

Per compiere il furto, la donna aveva agito con particolare destrezza e cautela, indossando una mascherina sanitaria e una felpa con cappuccio, così da rendere difficoltoso il riconoscimento. Con lo stesso travisamento si era poi allontanata a piedi lungo le vie del centro.

Incastrata dalle telecamere.

Determinanti per l’identificazione sono state le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, analizzate con attenzione dagli agenti. Una volta salita su un autobus della linea urbana e lasciata la zona del centro storico, la donna ha però abbassato la guardia: scesa dal mezzo pubblico, è stata ripresa in modo chiaro dalla telecamera installata a bordo, consentendo un’ottimale inquadratura del volto.

Grazie a questi elementi, gli agenti sono riusciti a riconoscerla e identificarla compiutamente, anche perché già nota alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. La donna è stata quindi denunciata.