I regali dei carabinieri ai piccoli pazienti dell’Ircss Burlo Garofolo

I carabinieri di Trieste hanno fatto visita ai bambini ricoverati presso l’Ircss Materno Infantile “Burlo Garofolo”.

Con l’avvicinarsi delle imminenti festività natalizie, nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Trieste via Hermet hanno fatto visita ai bambini ricoverati presso l’Ircss Materno Infantile “Burlo Garofolo”.

I militari dell’Arma hanno consegnato ai piccoli pazienti dei doni simbolici come gadget, giocattoli, libri, matite, quaderni e fumetti che richiamano la Benemerita. Durante la visita i bambini hanno molto apprezzato la presenza dei militari e scambiato con loro qualche battuta scherzosa.

Una piccola iniziativa di generosa solidarietà nei confronti di chi, per varie ragioni, sarà costretto a trascorrere le festività in ospedale, e che evidenzia ancora una volta il positivo legame tra l’Arma dei carabinieri e l’Istituto pediatrico.