Colle, al via i lavori per la messa in sicurezza della regionale 464

Colle, frazione di Arba, avrà presto un centro abitato più sicuro grazie ai lavori di adeguamento della strada regionale 464.

Colle, frazione del Comune di Arba, avrà presto un centro abitato più sicuro grazie ai lavori di adeguamento della strada regionale 464. L’intervento, presentato nella mattinata di lunedì con la posa della prima pietra, mira a ridurre la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti lungo un’arteria strategica, spesso interessata da traffico pesante dovuto alle vicine zone industriali.

“Con questo progetto rispondiamo a una comunità che da tempo chiedeva maggiore sicurezza – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante –. Migliorare il transito e l’accesso al centro abitato significa tutelare i residenti e la qualità della vita”.

I lavori prevedono la realizzazione di elementi di moderazione della velocità in via IV Novembre, nuova segnaletica, impianto di illuminazione rinnovato e due attraversamenti pedonali con marciapiedi lungo via Taront. L’obiettivo è favorire comportamenti di guida più prudenti e rendere più chiara la convivenza tra traffico veicolare e mobilità lenta.

L’intervento, affidato a FvgStrade Spa, ha un costo superiore ai 610 mila euro e una durata prevista di 180 giorni. “Investiamo risorse importanti perché la sicurezza stradale passa anche da opere puntuali e condivise con i territori – ha concluso Amirante –. È un esempio concreto di attenzione verso i piccoli centri e le loro esigenze”.