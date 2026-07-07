Ucciso mentre difendeva la figlia: esclusa una nuova autopsia per Dorobantu

Non sarà eseguita una nuova autopsia sul corpo di Marius Adrian Dorobantu, l’uomo ucciso a Porcia mentre cercava di difendere la figlia dall’ex compagno della donna. Lo ha stabilito il professor Carlo Moreschi, perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, chiamato a valutare la richiesta presentata dai legali dell’indagato, Fabrizio Barberini.
Secondo il perito, i reperti già acquisiti nel corso delle indagini sono sufficienti per gli accertamenti richiesti, rendendo superfluo un ulteriore esame autoptico.
Presto il nulla osta per la sepoltura
La decisione consentirà il rilascio del nulla osta alla sepoltura di Marius Adrian Dorobantu, permettendo così ai familiari di organizzare le esequie.
Nel frattempo proseguiranno gli accertamenti tecnici già avviati dal consulente della Procura, Antonello Cirnelli, fin dal giorno dell’omicidio. Le attività investigative, coordinate dall’autorità giudiziaria, puntano a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le responsabilità nell’omicidio.