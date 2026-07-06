Dall’Università di Udine a Coverciano: diplomati 18 nuovi aspiranti direttori sportivi

Sono 18 gli aspiranti direttori sportivi diplomati dall’Università di Udine al termine della seconda edizione del corso organizzato con l’Udinese e l’Associazione italiana direttori sportivi (Adise). Il percorso formativo permetterà loro di sostenere, nella seconda metà di luglio a Coverciano, l’esame di abilitazione per la qualifica di direttore sportivo.

Molti dei partecipanti sono già attivi nel mondo del calcio, con esperienze e background differenti tra ambito sportivo, gestionale e organizzativo. I corsisti provengono non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Lombardia e Veneto. Il corso, accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc), è promosso dai dipartimenti di Scienze economiche e statistiche e di Medicina dell’Ateneo friulano.

I partecipanti e il riconoscimento

Alla seconda edizione del corso hanno partecipato: Rossella Alberti, vincitrice della borsa di studio per merito accademico, Marco Bugin, Renato Buzzi, Marco Collinassi, Andrea Corsini, Luigi Fautelli, Giacomo Galliussi, Filippo Lizzio, Carmelo Martire, Luca Monese, Luca Narduzzi, Diego Rossi, Jacopo Sanna, Alessandro Sommavilla, Dino Tombacco, Marco Vida, Gabriel Zacchigna, Alessandro Zambuto.

La borsa di studio è stata assegnata a Rossella Alberti per il miglior project work finale valutato dal Comitato tecnico–scientifico. Il lavoro è dedicato a “Il calcio femminile come asset strategico: modelli gestionali per la trasformazione del club da centro di costo a investimento di valore”.

La cerimonia e i protagonisti

All’evento di consegna dei diplomi e della borsa di studio hanno partecipato il direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, Paolo Vidoni; il coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive e adattate, Stefano Lazzer; la direttrice del corso, Michela Cesarina Mason.

Per l’Udinese Calcio erano presenti il direttore generale Franco Collavino e il direttore amministrativo Alberto Rigotto. Tra gli ospiti anche i giornalisti Antonio Bacci (Messaggero Veneto), Gianluca Di Marzio (Sky Sport) e Francesco Velluzzi (Gazzetta dello Sport), oltre all’allenatore ed ex difensore dell’Udinese Valerio Bertotto. Collegati da remoto il direttore generale del Bari Pierpaolo Marino e l’esperto di diritto sportivo Mattia Grassani.

Il programma formativo

Il corso ha previsto 144 ore di formazione teorica e pratica, coprendo tutte le aree fondamentali del ruolo di direttore sportivo: tecniche di direzione sportiva, gestione e organizzazione delle squadre, diritto sportivo e normativa calcistica, bilancio ed economia del calcio, marketing e comunicazione. Al termine del percorso, i 18 partecipanti hanno sviluppato un project work finale applicando le competenze acquisite alla gestione delle società calcistiche e alla figura del direttore sportivo.

Il Comitato tecnico–scientifico è composto da cinque professionisti del settore calcistico: Gianluca Di Marzio Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport; Filippo Galli, allenatore, direttore sportivo e già direttore del settore giovanile del Milan; Luigi Carlutti, avvocato specializzato in diritto sportivo; Giovanni Messina, allenatore, preparatore atletico e coordinatore federale regionale della Figc del Settore giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, direttore responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con gli azionisti dell’Udinese Calcio e project manager del nuovo Stadio Friuli.