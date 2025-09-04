Iscrizioni sold out per il Trail della Grotta Gigante edizione 2025, ma possibile click-day per mettere a disposizione nuovi pettorali.

Iscrizioni sold out per l’attesissimo Trail della Grotta Gigante, in programma domenica 9 novembre 2025, una delle gare più affascinanti e suggestive al mondo, capace di coniugare trail running, natura e avventura in uno scenario unico: l’arrivo nel cuore della Grotta Gigante, cavità sotterranea profonda 110 metri, patrimonio naturalistico del Carso triestino.

Il tracciato misura 17 km con 700 metri di dislivello positivo e attraversa la Riserva Naturale del Monte Lanaro, alternando single track, tratti boschivi, le famose cave di pietra ed i panorami carsici nella loro migliore veste dei colori autunnali. L’ultima parte della gara è la più iconica: una discesa all’interno della Grotta Gigante, seguita dalla risalita di 500 scalini che conducono al traguardo. Una sfida che unisce impegno atletico ed emozione pura, da vivere “da soli nel cuore della Terra”, nel silenzio ed in una dimensione surreale

Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 1° luglio sul sito ufficiale www.caicim.it, con 300 pettorali disponibili. Lo scorso anno i pettorali sono andati esauriti a un mese dall’evento, mentre per questa edizione la richiesta ha già superato ogni previsione, con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero (Slovenia, Austria, Croazia, Francia, Gran Bretagna).

Il click-day.

Visto il forte interesse, e considerata la straordinaria disponibilità anche quest’anno del parcheggio dell’OGS (tra le più importanti realtà scientifiche internazionali), il comitato organizzatore CAI CIM Trieste – gruppo di corsa in montagna della Società Alpina delle Giulie – sta valutando la possibilità di ampliare il numero massimo di partecipanti, compatibilmente con le limitazioni logistiche del Borgo Grotta Gigante, il rispetto dell’ambiente ipogeo e l’alto standard dei servizi offerti. Tutte le informazioni saranno comunicate attraverso i canali social e sulla pagina https://www.caicim.it/il-trail-della-grotta-gigante/il 1° ottobre 2025, con un’eventuale apertura straordinaria di pettorali con modalità “Click Day”.

Il Trail della Grotta Gigante è reso possibile grazie al sostegno di sponsor tecnici e istituzionali: Pertot, Pacorini, CMG, P8G, aziende locali e brand di articoli sportivi, oltre all’appoggio fondamentale della Società Alpina delle Giulie, sezione CAI di Trieste, che proprietaria della Grotta Gigante. Importante, infine, la collaborazione dei Comuni di Sgonico e Monrupino, che ospitano la manifestazione e offrono piena disponibilità per valorizzare il territorio, tra vigneti, osmize, borghi caratteristici e cave carsiche.

Informazioni principali.