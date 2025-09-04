Incidente a Mortegliano, auto esce di strada nella notte e finisce la sua corsa dentro un giardino privato: ferito il conducente.

Incidente nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 a Mortegliano: era quasi mezzanotte quando un’auto è uscita di strada mentre stava percorrendo via Gorizia, andando a finire la corsa all’interno del giardino di una casa privata. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e i soccorritori del 118: il conducente dell’auto, che era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è stato liberato per poi essere trasportato in ospedale. Al vaglio delle forze dell’ordine l’accertamento della dinamica di quanto accaduto.