Borgo Pracchiuso ripropone l’antica festa di San Valentino.

E’ una festa che si celebra fin dal 1355, una delle più antiche della città e per questo è sempre molto attesa dagli udinesi, innamorati e non: in Borgo Pracchiuso, è tornata la tradizionale fiera di San Valentino con i suoi riti ormai sedimentati.

I festeggiamenti sono iniziati ieri con la benedizione del pane e delle chiavette ed entrano nel vivo oggi, con un ricco programma di eventi che durerà fino al tardo pomeriggio. Sono una cinquantina le bancarelle che animano il borgo, in ricordo della tradizionale fiera cominciata alla fine del 1600.

Alle 16.30 toccherà alle danze medievali con il Gruppo Storico di Borgo Pracchiuso mentre alle alle 17 e 45 ci sarà il corteo storico di autorità e figuranti in costume del Gruppo Medioevale Borgo Pracchiuso. Due le mostre che si potranno visitare: quella di Maria Teresa Brida presso lo “Studio Proposte d’Arte” di via Pracchiuso 33 e, con inaugurazione alle 17.30, “Tracce d’arte nel chiostro”, presso il chiostro della Basilica delle Grazie. Alle 16, invece, la nuova sede della Prefettura apre le sue porte per ospitare la conferenza “San Valentino. Storie e tradizioni di un borgo” con esperti e storici che racconteranno le peculiarità del borgo.

Dopo quella del mattino, la chiesa di San Valentino ospiterà anche una celebrazione pomeridiana, alle 18, con la Messa Solenne in onore del santo officiata dal vicario foraneo monsignor Luciano Nobile. Coinvolti anche i locali di Borgo Pracchiuso, con la tradizionali cena di San Valentino proposta sia alla pizzeria Al Trombone sia al ristorante Ciò che C’era di piazza Primo Maggio.