Controlli dei carabinieri sul territorio.

E’ stato un lunedì di controlli sulle strade, per i Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, che hanno messo in campo un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori ed al controllo della circolazione stradale, interessando gran parte dei Comuni della Pedemontana.

Numeroso il personale impiegato che ha potuto intensificare le normali attività con verifiche inerenti la circolazione lungo le arterie e le vie a maggior scorrimento ed attività di prevenzione e di contrasto alla commissione di reati. Sono stati interessati i centri comunali, le località più periferiche nonché i luoghi d’aggregazione giovanile.

Nell’ambito delle operazioni sono risultate positive ai controlli alcolemici due persone, trovate alla guida delle loro auto a Spilimbergo e Vito d’Asio. Nel complesso sono state controllate in totale 66 persone a cui vanno aggiunte quelle sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché 57 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada nonché 2 patenti ritirate.

I carabinieri, impegnati anche in attività di contrasto finalizzata alla prevenzione dei furti in abitazione, ricordano di non conservare ingenti somme di denaro e di valori in casa ma di depositarli in luoghi sicuri e di collaborare chiamando il 112 ogni qual volta si notino situazioni sospette o anomale.