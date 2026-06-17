Notte Bianca a Udine: svelato chi suona al Concerto del Risveglio alle 7 del mattino

Alle 7 del mattino il piazzale del Castello di Udine diventa il palcoscenico del momento più particolare della Notte Bianca: il Concerto del Risveglio. In un orario fuori dall’ordinario, quando la città inizia una nuova giornata, sarà Dimartino, in duo con il chitarrista Fabrizio Cammarata, il protagonista dell’edizione 2026.

L’appuntamento è in programma sabato 4 luglio e rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione. Il Concerto del Risveglio non è solo un’esibizione musicale, ma un’esperienza che lega la musica a un luogo simbolico della città e a un tempo sospeso, in cui il giorno prende lentamente il posto della notte.

Dimartino all’alba sul Castello

L’artista siciliano, tra le voci più riconoscibili della nuova canzone d’autore italiana capace di unire ricerca musicale e popolarità, si esibirà all’alba in formazione essenziale con chitarra e voce insieme a Fabrizio Cammarata.

Una scelta che punta a mettere al centro la scrittura dei brani e una dimensione più intima del suo percorso artistico, anche in relazione al nuovo album “L’improbabile piena dell’Oreto”, pubblicato da Numero Uno / Sony Music a sette anni dal precedente lavoro.

Dopo “Afrodite”, Dimartino torna con un progetto costruito come un flusso continuo, in cui le canzoni si susseguono senza soluzione di continuità e ruotano attorno all’immagine del fiume. L’Oreto diventa così un elemento reale e simbolico, attraversato da memoria, trasformazione e scorrere del tempo. Il contesto del Concerto del Risveglio amplifica questa dimensione: la luce del mattino, il Castello e la città che si apre progressivamente al giorno creano una cornice naturale al repertorio dell’artista.

Un rito urbano della Notte Bianca

Il Concerto del Risveglio è organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live: “Il Concerto del Risveglio è diventato negli anni un rito urbano. Salire al Castello al mattino presto significa vivere la città da un punto di vista diverso. È un modo per celebrare la Notte Bianca non con un semplice incontro, ma con un’esperienza che resta nella memoria di chi partecipa. Con Dimartino vogliamo confermare questa direzione: proporre eventi di qualità, capaci di valorizzare Udine e i suoi spazi”, spiega il vice sindaco Alessandro Venanzi.

Il programma della Notte Bianca di Udine

Il programma della Notte Bianca prenderà avvio già nella serata di venerdì 3 luglio con il dj set di Simba sul piazzale del Castello a partire dalle 22. Sabato 4 luglio, dopo il Concerto del Risveglio con Dimartino alle 7 del mattino, la programmazione proseguirà nel tardo pomeriggio con il concerto dei Tablatones, previsto tra le 18 e le 20.

Dalle 21 spazio alla serata musicale d’integrazione con Loka Rigersa, seguita da un dj set. In Loggia del Lionello, tra le 21 e le 22.30, si esibirà Artballetto di Udine. Piazza Duomo ospiterà per tutta la giornata il Ghana Festival, mentre nel pomeriggio, in forma itinerante con passaggio in piazza San Giacomo, sarà protagonista “Arte in vetrina – Urban Art Festival 2026”, progetto dedicato alla creatività urbana e al dialogo tra arte, spazio pubblico e commercio cittadino.