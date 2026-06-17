Fugge all’alt dei carabinieri, era ubriaco: denunciato 37enne di Tarcento

Ha visto la paletta dei Carabinieri, ma invece di accostare ha accelerato, dando vita a una fuga ad alta tensione tra le strade del paese: è successo a Tarcento, dove i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi di Pradielis, hanno intercettato e bloccato un uomo di 37 anni risultato poi ubriaco alla guida del suo motoveicolo.

Inseguimento e blocco del mezzo

Durante la fuga l’uomo ha messo in atto una serie di manovre pericolose per sottrarsi al controllo, fino a quando i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Una volta fermato, il 37enne è stato sottoposto agli accertamenti previsti dal codice della strada.

Gli esami hanno confermato la guida in stato di ebbrezza, elemento che ha portato alla denuncia dell’uomo. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida, mentre il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Bastone telescopico e droga in auto: un altro denunciato

Sempre a Tarcento, i Carabinieri hanno fermato e denunciato un giovane straniero domiciliato in zona. Durante la perquisizione della sua autovettura, i militari hanno rinvenuto un bastone telescopico (considerato arma atta ad offendere) e 0,49 grammi di eroina.

Cividale: arrestato un ventenne, deve scontare quasi 3 anni

A Cividale del Friuli, invece, i Carabinieri della Stazione locale hanno rintracciato e arrestato un ragazzo di 20 anni del posto. Sul giovane pendeva un ordine di carcerazione per un residuo di pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione, accumulato a causa di numerosi reati passati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi. Il ventenne è stato condotto in carcere.

Sempre nel territorio cividalese sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra marijuana, hashish ed eroina a diversi giovani del posto. Gli episodi rientrano nell’attività di controllo del territorio portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Cividale, impegnati nella prevenzione dei reati e nel monitoraggio della sicurezza stradale.