ved. Blanzan

di 78 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Lorenza Plazzotta. Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Paularo nella chiesa parrocchiale dei ” Santi Vito Modesto e Crescenzia” venerdì 19 giugno alle ore 10:30 giungendovi dalla Casa Funeraria GIULIANO, di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 8:30 – 18:30 venerdì 8:00 – 9:15



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 18 alle ore 18:30 nella chiesa della “Beata Vergine di Lourdes”.



Un particolare ringraziamento al personale infermieristico domiciliare e all’Hospice di Gemona.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



PAULARO-OSOPPO, 17 giugno 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290