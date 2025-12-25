Successo per il corso di sloveno al Bearzi: si continuerà per tutto l’anno scolastico

Il corso di lingua slovena per studenti delle scuole medie inferiori organizzato all’Istituto Bearzi di Udine proseguirà per tutto l’attuale anno scolastico e verrà riproposto anche in quelli successivi. L’annuncio è arrivato alla conclusione del primo ciclo di lezioni (10 appuntamenti settimanali al mercoledì), il 17 dicembre. La numerosa partecipazione e i risultati ottenuti hanno spinto la direzione dell’istituto scolastico salesiano e l’associazione “don Eugenio Blanchini”, organizzatrice del corso, a proseguire nell’iniziativa volta ad avvicinare i giovani alla conoscenza dello sloveno, quale valore aggiunto al bagaglio culturale dei ragazzi e ampliamento degli orizzonti comunicativi, essendo la lingua della minoranza slovena in Italia, la lingua della vicina Repubblica di Slovenia e una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea.

L’attività al Bearzi è iniziata lo scorso ottobre anche grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale di Udine, in primo luogo della consigliera comunale Stefania Garlatti Costa, con deleghe a Identità friulana, plurilinguismo e biodiversità urbana. Nei fatti rappresenta la prosecuzione a livello di scuola media inferiore del percorso portato avanti dell’associazione don Eugenio Blanchini con l’insegnamento dello sloveno a Udine ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria attraverso lezioni settimanali.

Oltre ai corsi presso l’istituto Bearzi proseguono i corsi per età scolare e prescolare avviati a partire dall’autunno 2014, il lunedì pomeriggio, nelle aule del centro giovanile della parrocchia di San Quirino in via Cicogna. Nella stessa sede si svolgono anche le lezioni del corso di sloveno per adulti organizzati dalla stessa associazione don Blanchini, in continuità con il progetto “Intercultura” da parte del Comune di Udine fino al 2018.