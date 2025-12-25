Incendio a Polcenigo, in fiamme la canna fumaria dell’abitazione

Incendio nel pomeriggio di ieri, 24 dicembre, dalla canna fumaria di un’abitazione di Polcenigo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone. Le operazioni di spegnimento hanno visto l’impiego di più squadre: dal distaccamento di Sacile è giunta un’autopompa serbatoio (APS), mentre dal Comando provinciale sono state inviate un’ulteriore autopompa, un’autoscala e un’autobotte.

All’arrivo dei soccorritori, la canna fumaria risultava completamente avvolta dalle fiamme, con il fuoco che aveva già iniziato a interessare parte del tetto in legno dell’abitazione. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero al resto della copertura e causando danni ben più gravi alla struttura.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite. Le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica si sono protratte fino alle ore 20.00, quando tutte le squadre hanno fatto rientro alle rispettive sedi.