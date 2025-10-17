Ein Prosit, il vino e le eccellenze del Fvg in una specale mostra-assaggio

Da domani al via la mostra assaggio “Io sono Friuli Venezia Giulia-Blancs”

Una tre giorni per celebrare i grandi vini bianchi regionali e altre eccellenze dell’agroalimentare, con decine di aziende che nel cuore di Udine offriranno un assaggio delle proprie produzioni. Inizia domani la mostra assaggio “Io sono Friuli Venezia Giulia-Blancs”, che fino a lunedì 20 ottobre proporrà all’interno della tensostruttura di via Mercatovecchio un viaggio nel gusto tra i bianchi del Friuli Venezia Giulia, riconosciuti a livello internazionale per la loro qualità, e i prodotti simbolo dell’agroalimentare del territorio.

Dal prosciutto e la trota di San Daniele del Friuli agli affettati e formaggi artigianali, dalla pasticceria alla gubana, vini e distillati: 56 le aziende presenti che si racconteranno al pubblico offrendo l’occasione d’incontrare direttamente i produttori, nonché degustare le eccellenze all’interno dello spazio innovativo che riutilizza gli arredi dello stand regionale inaugurato all’ultima edizione di Vinitaly, vincitore del “Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025”, tra i massimi riconoscimenti internazionali del settore.

Come partecipare.

Alla mostra, aperta da domani a lunedì dalle 10.00 alle 18.00, si accede acquistando il biglietto online oppure direttamente all’ingresso, al prezzo di 20 euro, e il visitatore riceverà un braccialetto che consentirà di muoversi liberamente durante la giornata. Per informazioni, acquisto biglietti e la lista delle aziende presenti: www.turismofvg.it/eventi/mostra-assaggio-io-sono-friuli-venezia-giulia-blancs.



L’iniziativa, promossa dalla Regione attraverso PromoTurismoFVG e in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, porterà dunque in via Mercatovecchio i vitigni del territorio e alcune produzioni a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” in occasione di Ein Prosit, manifestazione dedicata alla cucina stellata giunta alla 26° edizione, riproponendo un format che mancava dal 2019, quello della mostra assaggio, per un’immersione nelle eccellenze del Friuli Venezia Giulia.