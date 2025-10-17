L’anziana è stata bloccata, mentre i ladri hanno rubato gioielli e contanti.

Rapina nella serata di giovedì 16 ottobre per un’anziana residente nella zona di via Marsala, a Udine. La donna, di circa novant’anni, si è trovata improvvisamente di fronte a due uomini incappucciati che si erano introdotti nella sua abitazione. I malviventi, vestiti di scuro, l’hanno bloccata in cucina e trattenuta con la forza mentre svaligiavano la casa.

Secondo quanto ricostruito, i ladri sono riusciti a impossessarsi di denaro contante e gioielli, il cui valore non è ancora stato quantificato. Terminato il colpo, i due si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Udine, che ha raccolto la testimonianza della donna e avviato i rilievi. Gli agenti hanno passato al setaccio l’abitazione e le aree circostanti alla ricerca di tracce o indizi utili all’identificazione dei responsabili.