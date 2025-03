Si avvicinano le elezioni per il nuovo Rettore dell’Università di Udine.

Lunedì 10 marzo, alle 16, nell’aula Strassoldo (via Tomadini 30, Udine), si terrà l’assemblea elettorale dell’Università di Udine in vista dell’elezione del decimo rettore dell’Ateneo friulano. Succederà a Roberto Pinton, in carica fino al 30 settembre.

Il nuovo rettore si insedierà il primo ottobre e guiderà l’università per i prossimi sei anni, fino al 2031. Nell’assemblea i candidati esporranno i propri programmi e risponderanno ai quesiti posti del corpo elettorale composto da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e Consiglio degli studenti. Le candidature vanno presentate entro il 12 marzo, prima dell’inizio delle votazioni e, dopo la prima tornata che si terrà il 19 marzo, entro il 26 marzo.

I candidati.

Finora i candidati sono due: la professoressa Fabiana Fusco, ordinaria di Glottologia e linguistica, direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; il professor Angelo Montanari, ordinario di Informatica presso il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche, delegato per il Centro polifunzionale di Pordenone.

Il processo elettorale.

Le votazioni si svolgeranno in modalità elettronica, dalle 9 alle 18, secondo un calendario che prevede quattro date. La prima convocazione al voto è per il 19 marzo. In questo caso per essere eletti bisogna raggiungere la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. In caso di mancata elezione le chiamate “alle urne” successive saranno il 2 e 9 aprile. In queste due votazioni il quorum dei voti esprimibili si abbassa al 40% e viene eletto chi ottiene il maggior numero di suffragi. Infine, in caso di mancata elezione nelle prime tre tornate, si andrà al ballottaggio, il 16 aprile, fra i due candidati che hanno ottenuto più consensi alla terza votazione. Il procedimento elettorale è stato indetto con decreto del decano dei professori ordinari dell’Ateneo friulano, Enrico Gori.

Elettorato passivo e procedure.

Il rettore può essere eletto tra i docenti ordinari in servizio in una delle università italiane – statali e non o telematiche – che abbiano presentato la propria candidatura. I candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della quiescenza. Dura in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.

Elettorato attivo.

Per l’elezione del rettore possono votare: i professori ordinari e associati; i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, purché in servizio all’Ateneo da almeno tre anni; il personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (che esprime un voto ponderato pari al 12% del numero di votanti della componente); i componenti il Consiglio degli studenti. Al termine di ciascuna votazione si procederà con lo scrutinio elettronico che verrà validato dalla Commissione elettorale centrale.

Votazioni

Ogni elettore potrà votare, dopo l’assegnazione di una password, tramite apposita piattaforma informatica accessibile con pc, smartphone e tablet. Lo scrutinio avverrà alle 18.30 di ciascun giorno di votazione presso l’aula “Corner Piscopia” di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine). Il risultato delle votazioni verrà affisso all’Albo dell’Ateneo e sul sito web dell’Università.

I rettori dell’Università di Udine

I nove rettori che hanno guidato l’Ateneo dalla sua nascita, nel 1978, sono: Antonio Servadei (1978 – 1979), Mario Bonsembiante (1979 – 1981), Roberto Gusmani (1981 – 1983), Franco Frilli (1983 – 1992), Marzio Strassoldo (1992 – 2001), Furio Honsell (2001 – 2008), Cristiana Compagno (2008 – 2013), Alberto Felice De Toni (2013 – 2019), Roberto Pinton (dal 2019).