La airpods erano state rubate lo scorso gennaio a Pagnacco.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo, i carabinieri della Compagnia di Latisana hanno effettuato un’intensa attività di controllo del territorio. L’operazione ha portato al controllo di 47 veicoli e 67 persone, culminando con una denuncia e un arresto per reati legati alla ricettazione.

A Rivignano Teor, un cittadino marocchino di 31 anni, residente nella zona, è stato fermato durante i controlli di routine. Gli agenti hanno notato che indossava un paio di cuffie wireless AirPods, che, dopo le verifiche, sono risultate rubate lo scorso gennaio a Pagnacco. Il legittimo proprietario, un sessantenne, aveva sporto regolare denuncia in seguito al furto subito. Per il 31enne è scattata una denuncia per ricettazione.

Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno arrestato un 56enne residente in Austria, ma originario di Brindisi. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa nel 2015 dalla Procura di Brindisi per reati di ricettazione.