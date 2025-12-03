Eduscopio, ecco la classifica delle migliori scuole di Udine e provincia

Arriva puntuale come ogni anno la classifica di Eduscopio 2025, il progetto della Fondazione Agnelli che guida studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore più adatta, grazie a un confronto basato su dati concreti relativi a università e mondo del lavoro. E anche quest’anno, tra i banchi delle superiori udinesi, non mancano eccellenze consolidate e nuove conferme.

I Licei.

Le classifiche di Eduscopio 2025 confermano e ridisegnano in parte la geografia dell’eccellenza liceale in provincia di Udine, con istituti storici che mantengono la vetta e nuove realtà che guadagnano terreno nei rispettivi indirizzi di studio.

Tra i licei classici, domina il panorama il Jacopo Stellini di Udine, da anni punto di riferimento nella formazione umanistica. Seguono il Paschini – Linussio di Tolmezzo e il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, che completano il podio, mentre tra gli altri istituti segnalati figurano l’Educandato Uccellis e il Gaspare Bertoni di Udine.

Sul fronte scientifico tradizionale, si conferma al primo posto il Magrini – Marchetti di Gemona del Friuli, che continua a offrire solide basi per il percorso universitario. Lo seguono l’Einstein di Cervignano del Friuli e il Copernico di Udine, mentre trovano spazio tra le prime dieci anche il Manzini di San Daniele, il Mattei di Latisana e il Marinelli di Udine.

Per il liceo delle scienze applicate, è l’Arturo Malignani di Udine a guidare la classifica, consolidando il suo ruolo nella formazione tecnico-scientifica. Dietro di lui si posizionano l’Einstein di Cervignano, il Magrini – Marchetti e il Copernico, seguiti dal Fermo Solari di Tolmezzo.

Nel settore delle scienze umane, il Caterina Percoto di Udine si conferma in cima, seguito ancora una volta dall’Einstein di Cervignano, dal Paschini – Linussio di Tolmezzo e dall’Uccellis. Chiude la cinquina il Convitto Nazionale Paolo Diacono, questa volta nella sede di San Pietro al Natisone.

Per quanto riguarda i licei linguistici, il primato passa all’Enrico Mattei di Latisana, che supera il Percoto (primo nella passata edizione). Seguono il Convitto di San Pietro al Natisone, il Manzini di San Daniele e il Paschini – Linussio di Tolmezzo, con il Bertoni a chiudere la classifica.

Nel settore artistico, unico capolista è il Giovanni Sello di Udine, che si distingue come la scuola di riferimento per i percorsi creativi e visivi.

Infine, per lo scientifico sportivo, l’unico primo posto rilevato è quello dell’Alessandro Volta di Udine, che si attesta come punto di riferimento per chi intende coniugare formazione liceale e pratica sportiva.



Gli istituti tecnici.

Nel panorama degli istituti tecnici economici, si conferma al primo posto l’Antonio Zanon di Udine, punto di riferimento stabile per chi cerca una formazione solida e orientata sia all’università che al mondo del lavoro. A seguire, il Jacopo Linussio di Codroipo e il Magrini – Marchetti di Gemona del Friuli, che completano il podio di questa categoria.

Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici tecnologici, a primeggiare è il Malignani di Cervignano del Friuli, che si conferma tra i migliori in provincia grazie a una proposta formativa aggiornata e al passo con le esigenze del mondo produttivo. Secondo posto per il Fermo Solari di Tolmezzo, seguito dal Marinoni di Udine. Subito fuori dal podio l’Arturo Malignani di Udine, mentre completano la graduatoria il Paolino d’Aquileia di Cividale e il Bearzi, sempre a Udine.

Le classifiche per indirizzo.