Incendio nella palazzina Ater: ripristinato un ascensore, lavori in corso sulle utenze gas

I lavori dopo l’incendio della palazzina Ater a Udine.

Proseguono gli interventi nella palazzina Ater di via Divisione Garibaldi Osoppo 2, a Udine, colpita da un incendio nei giorni scorsi. Ater Udine ha comunicato che le operazioni di bonifica del vano scala, avviate il giorno stesso dell’incendio, sono in fase avanzata e si concluderanno entro la settimana. I lavori di tinteggiatura prenderanno il via a partire da lunedì.

Intanto, nella giornata di ieri sono iniziati anche i lavori di rifacimento delle linee di conduzione del gas metano che servono i 42 appartamenti dell’edificio. Ater, in collaborazione con AcegasApsAmga, prevede il ripristino progressivo delle utenze già a partire dalla prossima settimana.

Questa mattina è stato riattivato uno dei due ascensori presenti nel fabbricato. Il secondo, invece, resterà momentaneamente fuori servizio per consentire interventi tecnici sull’elettronica, danneggiata dall’acqua impiegata per domare le fiamme.

La presidente di Ater Udine, Vanessa Colosetti, ha espresso soddisfazione per l’efficacia degli interventi: “Le attività volte a ripristinare le normali condizioni del fabbricato e a ridurre i disagi patiti dai nostri inquilini si sono svolte in maniera rapida, efficace ed efficiente. Siamo consapevoli che permangono alcune criticità, ma Ater ha operato al meglio, anche in un momento complesso come il periodo feriale. Non posso che esprimere soddisfazione e orgoglio per quanto fatto dai nostri uffici”. Ater Udine continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sul pieno ripristino dei servizi.