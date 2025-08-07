Colorata, funzionale e green: ecco la nuova scuola primaria di Remanzacco

A settembre si inaugura la nuova scuola primaria di Remanzacco.

Il 6 settembre Remanzacco si prepara a inaugurare la nuova scuola primaria di via Matteotti, un edificio moderno e accogliente pensato per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea e realizzato con un investimento di circa 4,8 milioni di euro.

La struttura, che sarà operativa sin dall’inizio del nuovo anno scolastico, nasce dopo un lungo percorso di progettazione condivisa tra amministrazione comunale, docenti e direzione scolastica. Un iter durato anni, che ha visto la demolizione dell’edificio precedente, ormai obsoleto e non conforme ai criteri antisismici, e la realizzazione di una scuola all’avanguardia.

“Si tratta di un edificio innovativo, colorato e funzionale, dove gli spazi diventano parte integrante del processo educativo – ha dichiarato il sindaco Daniela Briz -. Questo progetto rappresenta il segno tangibile di una comunità che crede nell’educazione e investe sul futuro, offrendo ai ragazzi un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo”.

Il nuovo edificio è stato realizzato secondo gli standard nZEB (Nearly Zero Energy Building), con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. L’intervento ha potuto contare sul sostegno e la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha affiancato l’amministrazione comunale fin dalla posa della prima pietra nel 2023.

Gli spazi interni sono stati pensati per garantire la massima flessibilità didattica: laboratori, aula informatica, zone di decompressione e divanetti negli ambienti comuni favoriranno il dialogo e la socializzazione tra studenti. I nuovi arredi, comprensivi di sedie ergonomiche, completano un contesto che punta a coniugare sicurezza, funzionalità e comfort.