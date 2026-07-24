SuperEnalotto, Friuli Venezia Giulia ad un passo dal 6: centrato il 5

La fortuna fa tappa in Friuli Venezia Giulia, dove nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 23 luglio è stata centrata una vincita da oltre 26mila euro. Il premio è stato realizzato a Cormons, in provincia di Gorizia, grazie a una giocata che ha indovinato cinque dei sei numeri estratti.

La giocata vincente a Cormons

Come riferisce Agipronews, il fortunato “5” ha regalato una vincita esatta di 26.640,08 euro. La schedina è stata giocata al Tabacchi Mastromatteo, in viale Friuli 70, nel centro di Cormons.



Non è stato centrato, invece, il jackpot milionario. L’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro.

Il jackpot sale a 198,7 milioni di euro

Dopo l’estrazione di giovedì, il montepremi disponibile per il prossimo concorso continua a crescere. Per l’estrazione in programma venerdì 24 luglio, il jackpot del SuperEnalotto raggiungerà infatti la cifra di 198,7 milioni di euro.