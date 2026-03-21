Marciapiedi dissestati, al via i lavori in via Albona a Udine

I lavori in via Albona a Udine: si parte da lunedì 23 marzo.

Prenderanno il via lunedì 23 marzo 2026 i lavori di riqualificazione di via Albona, a Udine, nel tratto compreso tra via Del Bon e viale XXX Ottobre. Un intervento atteso da tempo dai residenti della zona est della città, con un investimento complessivo di 300mila euro, finalizzato a ripristinare sicurezza e piena percorribilità della strada e dei marciapiedi.



Negli anni, infatti, la crescita delle radici delle alberature – in particolare dei pini domestici – ha provocato il sollevamento e il deterioramento della pavimentazione, creando situazioni di rischio sia per i pedoni sia per gli automobilisti.

Marciapiedi più larghi e percorsi accessibili

Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva della sezione stradale, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e garantire percorsi pedonali accessibili a tutti. In questo quadro saranno realizzati nuovi marciapiedi più larghi e completamente rifatti, l’intera carreggiata sarà riasfaltata e verranno introdotti attraversamenti pedonali sicuri e accessibili. Le fermate dell’autobus saranno adeguate per garantire piena accessibilità, mentre è previsto anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica con cavi interrati. L’intervento comprenderà inoltre la sistemazione delle caditoie e degli accessi carrabili, con un’attenzione specifica anche agli aspetti estetici.

Sarà ampliato il marciapiede esistente per realizzare un percorso privo di barriere architettoniche e saranno incrementate le aree verdi a servizio delle piante. Per mantenere il doppio senso di circolazione, l’attuale banchina stradale sarà integrata nella carreggiata. Inoltre, le fermate del trasporto pubblico locale verranno riposizionate in aree più funzionali e adeguate anche alle esigenze delle persone con disabilità motoria e visiva. Tra gli interventi previsti figurano anche la messa in sicurezza delle intersezioni con via Del Bon e via Curtatone, attraverso l’innalzamento del piano viario.

Cantiere da 120 giorni: possibili disagi alla circolazione

Il cantiere interesserà principalmente via Albona, tra l’intersezione con via Del Bon e il civico 95, con occupazione della banchina fino all’altezza del civico 85, oltre a tratti limitati di via Curtatone e via Del Bon.



La durata prevista dei lavori è di circa 120 giorni, con conclusione stimata entro la fine dell’estate 2026. Durante questo periodo potranno verificarsi modifiche alla viabilità e disagi temporanei, che saranno opportunamente segnalati.

Un intervento atteso da tempo.

“Diamo una risposta definitiva a un intervento atteso da tempo dai residenti della zona est – sottolinea l’assessore alla Viabilità e al Verde pubblico Ivano Marchiol – attraverso una soluzione innovativa che risolverà una complessità di problemi e metterà fine a una situazione di grave insicurezza e difficoltà del quartiere, migliorando l’ambiente urbano, senza rinunciare alle alberature presenti. L’intervento punta non solo alla sicurezza e funzionalità, ma anche alla valorizzazione del verde urbano. Grazie al sistema Cupolex, a pavimentazioni drenanti e a un maggiore spazio dedicato al verde, saranno realizzati marciapiedi alberati che permettono alle radici di crescere in modo sano, senza danneggiare la pavimentazione. Nessuna alberatura sarà rimossa: il verde sarà preservato e valorizzato, rendendo la zona ancora più accogliente”.



La soluzione progettuale individuata è stata scelta proprio per consentire la preservazione delle alberature esistenti, in particolare dei pini domestici, conciliando la loro tutela con le esigenze di sicurezza e funzionalità della viabilità. Il progetto è stato inoltre condiviso preventivamente con il Consiglio di Quartiere di Udine Centro, nell’ambito di un percorso di confronto con il territorio.