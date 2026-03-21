Un libro che racconta i 25 anni di storia della Motostaffetta friulana

La presentazione del libro sui 25 anni della Motostaffetta friulana.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento alla presentazione del libro fotografico “25 anni di eventi in Fvg visti dalla Motostaffetta friulana”, iniziativa che celebra un quarto di secolo di attività del sodalizio con sede a Rive d’Arcano. Ben 26 i volontari coinvolti, a testimonianza di una realtà solida e profondamente radicata nel territorio, guidata dallo storico presidente Daniele Decorte.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell’associazione: “La testimonianza più significativa che avete dato in questi anni sono i legami che avete costruito. Il fatto che tante realtà istituzionali abbiano collaborato con voi dimostra la qualità del lavoro. Siete una vera eccellenza del Friuli Venezia Giulia: grazie a realtà di volontariato come la vostra, è possibile realizzare grandi eventi sul territorio. Come istituzioni possiamo solo dirvi grazie”.

Bordin ha sottolineato soprattutto l’aspetto umano, i rapporti che nascono e crescono fino a diventare una famiglia: “L’associazione diventa un legame fondamentale, questo si percepisce chiaramente anche dalle emozioni che trasmette il vostro impegno”.

Un libro che racconta eventi e comunità

Il volume, realizzato con il sostegno del Consiglio regionale, ripercorre attraverso immagini significative alcuni dei momenti più importanti vissuti dalla Motostaffetta friulana, da anni impegnata nel supporto logistico e organizzativo di eventi sportivi, istituzionali e sociali in tutto il territorio.



All’incontro hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui il presidente Massimiliano Fedriga che ha inviato un videomessaggio, ma anche i consiglieri regionali Mauro Di Bert e Igor Treleani, l’assessore regionale Barbara Zilli, il sindaco di Rive d’Arcano, Gabriele Contardo, e l’onorevole Graziano Pizzimenti.