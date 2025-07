La maturità all’Istituto Antonio Zanon di Udine,

All’Istituto Tecnico Antonio Zanon di Udine, situato in piazzale Cavedalis 7 e articolato in quattro indirizzi di studio, tra cui Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turistico, 190 studenti hanno sostenuto e superato l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Di questi, 16 hanno conseguito il punteggio massimo di 100/100 e, tra loro, 6 studenti si sono distinti ottenendo anche la lode.

Per quanto riguarda l’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing, hanno raggiunto il punteggio di 100/100 Lorenzo Emanuele Priano e Anna Baruzzo, entrambi della classe 5A.

Nel percorso di Relazioni Internazionali, ben cinque studenti hanno conseguito la lode insieme al massimo punteggio: Laura Vallepulcini, Chiara Zucchia e Stella Biasucci della classe 5A, Raphael Pontonutti della 5C e Roberta Passero della 5B. Altri due studenti, Riccardo Cani della 5C e Nicolas Cattelan della 5D, hanno ottenuto la votazione di 100/100.

Per la specializzazione in Sistemi Informativi Aziendali, Fabio Zoratti della 5A ha conseguito il punteggio di 100/100, così come Manuel Venturini della stessa classe e Erika Di Pasquale della 5C.

Infine, per l’indirizzo turistico, Asia Piccolo della 5A si è distinta ottenendo 100/100 con lode. Hanno invece raggiunto il punteggio di 100/100 Giulia Laratta della 5A, Mia Cozzi e Linda Mian della 5B.