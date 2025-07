Infortunio sul sentiero, donna soccorsa con l’elicottero

L’infortunio nella zona di Prato Carnico.

Un intervento di soccorso in montagna si è concluso nella tarda mattinata di oggi nelle Dolomiti Pesarine, nel territorio di Prato Carnico. Una donna di 50 anni, residente in Piemonte, si è infortunata alla caviglia mentre percorreva il sentiero CAI 201 che conduce al Rifugio De Gasperi, a quota 1660 metri, nei pressi del Rio Pradibosco.

La chiamata di emergenza è giunta al Nue112 attorno alle 11.30, attivando tempestivamente la centrale operativa Sores, che ha allertato il Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, supportato da una squadra di tecnici di Prato Carnico, e la Guardia di Finanza. In totale, cinque tecnici si sono messi in moto, mentre da Udine decollava l’elisoccorso regionale con a bordo medico, infermiere e tecnico del Soccorso Alpino.

La signora, che era accompagnata dal marito, si era fatta male a quota 1660 metri sul sentiero 201 che conduce al Rifugio De Gasperi, nelle Dolomiti Pesarine, non lontano dal Rio Pradibosco. La squadra di terra si è portata in località Pradibosco per supporto alle operazioni, che non si è reso necessario. Infatti ha risolto la missione di soccorso l’equipaggio dell’eliambulanza.

Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato calato con una verricellata di cinquanta metri circa sul sentiero, in un tratto molto impervio e boschivo. Qui, consultandosi con il medico di bordo e grazie alla fortuita presenza sul sentiero di una dottoressa che ha a sua volta fornito la sua consulenza, si è optato per imbragare la donna con il triangolo di evacuazione. Dopo averla aiutata a spostarsi in una posizione più idonea al recupero in sicurezza, è stata verricellata “in doppia” assieme al tecnico di elisoccorso e poi elitrasportata direttamente a Tolmezzo dal momento che i tempi per l’attesa dell’ambulanza sarebbero stati più lunghi.