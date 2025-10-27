Opportunità di lavoro per studenti e laureati in aree umanistiche.

Un’occasione concreta per entrare in contatto con il mondo del lavoro dedicata a chi proviene dalle lauree umanistiche. Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle 13.30, torna alla Università di Udine la Piccola Fiera del Lavoro, appuntamento dei “Mercoledì del Placement” organizzato con il sostegno della Fondazione Friuli. L’iniziativa si terrà al piano terra di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine).

L’incontro è rivolto a studenti e laureati dei dipartimenti di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, e di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Durante l’evento sarà possibile sostenere colloqui, consegnare il curriculum e incontrare le aziende in cerca di profili formati nell’ambito delle scienze umane e della cultura.

Alla giornata parteciperanno nove realtà del territorio e nazionali:

Agenzia Generali “Udine Duomo”

Associazione Eventi

Civici Musei del Comune di Udine

Federagit

Fondazione Progettoautismo FVG

Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Promoturismo FVG

Videlio

Agenzia per il lavoro Umana, che offrirà anche un servizio di orientamento e supporto alla ricerca attiva.

Dopo le presentazioni aziendali, i rappresentanti incontreranno i candidati per colloqui personalizzati. L’obiettivo è favorire un inserimento professionale mirato, valorizzando le competenze umanistiche in contesti lavorativi concreti.

A introdurre l’incontro saranno Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, e Andrea Guaran, vicedirettore del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società.

Per informazioni e iscrizioni: www.uniud.it/careercenter

