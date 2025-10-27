Il Tolmezzo supera la corazzata Muggia e sale al settimo posto

La partita Tolmezzo-Muggia si chiude con la vittoria dei carnici.

Vittoria di orgoglio, fierezza e tanta sostanza quella ottenuta domenica dal Tolmezzo Carnia al “Fratelli Ermano”, avendo la meglio su una delle formazioni più strutturate del Campionato, pur con una formazione che vedeva molto defezioni: oltre ai lungodegenti Capellari e Persello, in settimana problemi per Motta, Osso Armellino e Micelli, a cui si è aggiunto l’infortunio dopo appena 12 minuti di Sabidussi, costretto a lasciare il campo per far posto a Leschiutta.

La squadra di Radina parte con coraggio, senza timori reverenziali. Nei primi minuti i carnici spingono forte: al 10’ la punizione di Gabriele Faleschini è deviata in angolo, poco dopo Crevatin ci prova con il sinistro, ma trova ancora una deviazione. Al quarto d’ora lo stesso Faleschini insiste con un altro mancino insidioso, mentre al 24’ è Nagostinis a costringere Chiavon al salvataggio in corner.

L’occasione più nitida del primo tempo capita sui piedi di Buzzi nei minuti di recupero, ma la sua conclusione da buona posizione termina alta. Le squadre vanno così al riposo sullo 0-0, con un Tolmezzo padrone del campo e un Muggia incapace di pungere e il bomber Ciriello che viene puntualmente ingabbiato dai difensori carnici.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si rendono pericolosi all’8’ con Crevatin, chiuso in angolo, e poi con Sergi, fermato provvidenzialmente da Cristofoli. Ma proprio mentre il Muggia si scopre in avanti, arriva il colpo del Tolmezzo: al 15’, Nagostinis parte con una cavalcata che da centrocampo lo porta in area avversaria, defilandosi il portiere ospite gli blocca la prima conclusione, poi viene atterrato da Meti e conquista il calcio di rigore. Sul dischetto va De Blasi: Chiavon intuisce e respinge, ma sulla ribattuta è lo stesso centrocampista a farsi trovare pronto, firmando l’1-0 che decide il match.

Sotto la pioggia battente e con il terreno sempre più pesante, i rossoazzurri stringono i denti. Lombardi e Ciriello non impensieriscono Cristofoli, sempre attento, grazie anche ad un reparto arretrato che non sbaglia. Dopo otto minuti il fischio finale e la gioia che esplode. Il Tolmezzo sale a quota 14 punti, settimo posto, consapevolezza dei propri mezzi che sale ancora. Domenica arriva il Tamai, sempre al Fratelli Ermano, per continuare a fare bene.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 9^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – MUGGIA 1967 1-0

Gol: 61’ De Blasi

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, G.Faleschini, Cucchiaro, D.Faleschini, Fabris, Buzzi, Solari, Nagostinis, De Blasi, Sabidussi (14’ Leschiutta). All. Vincenzo Radina.

MUGGIA 1967: Chiavon, Meti (88’ Botter), Esposito (65’ Lombardi), Venturini, Loschiavo, Sergi, Boschetti, Zetto (83’ Vascotto), Ciriello, Crevatin (55’ Marin), Spinelli (71’ Dekovic). All. Riccardo Carola.

ARBITRO: Puiatti di Pordenone (Italiano-Poletto)

NOTE – Ammoniti G.Faleschini, Solari, Ciriello, Spinelli.