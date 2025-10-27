Sono i presunti responsabili di un furto di orologi del valore di 200mila euro.

La Polizia di Stato ha fermato tre cittadini di origine serba, ritenuti responsabili del furto di una collezione di orologi di lusso sottratti l’11 ottobre scorso alla Fiera di Parma, durante la manifestazione “Mercanteinfiera”. Il bottino, stimato in circa 200.000 euro, comprendeva 15 orologi, quasi tutti di marca Rolex, che due individui avevano sottratto a un espositore durante la prima giornata dell’edizione autunnale della fiera dedicata ad antiquariato, modernariato e collezionismo.

Lo standista accortosi dell’ammanco dei preziosi segnatempo da polso ha allertato il 112; l’intervento del personale della Squadra Mobile della Questura di Parma ha permesso di acquisire in breve tempo testimonianze e immagini del sistema di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto e accertare che due uomini assieme ad un terzo complice si erano allontanati dalla fiera a bordo di una BMW serie 7 con targa tedesca.

Poche ore dopo, una pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia ha intercettato il veicolo nei pressi di Monfalcone, lungo l’autostrada A4, mentre si dirigeva verso la Slovenia. Durante il controllo, gli operatori hanno rinvenuto tutti i 15 orologi sottratti a Parma. I tre uomini, di età compresa tra 53 e 62 anni, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso e associati alla Casa Circondariale di Gorizia. Gli orologi sono stati posti sotto sequestro penale in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.