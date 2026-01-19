Miss Alpe Adria, a Udine l’ultima tappa regionale: ecco chi si è aggiudicata la fascia

L’ultima selezione regionale per Miss Alpe Adria International.

Si è tenuta ieri sera, presso il Ristorante Garden di Udine, l’ultima selezione regionale per la stagione 2025 di Miss Alpe Adria International, evento valido per la finale nazionale. Protagoniste della serata 16 concorrenti, provenienti da diverse località della regione, che hanno sfilato davanti alla giuria e al pubblico con l’obiettivo di conquistare una delle 6 fasce in palio, valide per l’accesso alle successive fasi del concorso internazionale.

Le ragazze si sono alternate in passerella dimostrando non solo fascino e portamento, ma anche determinazione, carisma e presenza scenica, elementi fondamentali che il concorso Miss Alpe Adria International valorizza da sempre.

Le premiate

Al termine delle sfilate, la giuria ha assegnato i titoli validi per il proseguimento del concorso. La vincitrice della serata è Katerina Stojanovic, 18 anni, di Gorizia.

Di seguito l’elenco completo delle sei premiate:

Katerina Stojanovic (18 anni, di Gorizia): Vincitrice della serata

Hermine Trojer (16 anni, di Gradisca d’Isonzo): Fascia Miss Garden

Angela Tomasi (16 anni, di Gorizia): Fascia Miss Attems

Angela Borghese (19 anni, di Bagnaria Arsa): Fascia Miss Tomani

Beatrice Gallino (17 anni, di Gorizia): Fascia Miss New Look

Viola Macuz (16 anni, di Gorizia): Fascia Miss BKER

La selezione del Friuli Venezia Giulia rappresenta un importante appuntamento nel percorso di Miss Alpe Adria International, concorso che promuove l’incontro tra culture, territori e giovani talenti femminili a livello internazionale.