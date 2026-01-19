Finto carabiniere deruba un’anziana: i veri militari lo bloccano sul portone

Udine, arrestato in flagranza un truffatore.

Un piano studiato nei minimi dettagli per derubare una coppia di anziani, sventato dalla prontezza dei militari dell’Arma: i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine hanno arrestato un truffatore di 55 anni, colto in flagrante subito dopo aver sottratto gioielli per un valore di oltre 50mila euro a una donna di 81 anni.

La trappola del “finto furto”

Il malvivente, un pluripregiudicato di origini campane, ha colpito con la tecnica del “finto carabiniere”. Durante la mattinata la donna è stata contattata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per un ufficiale del Comando Provinciale, riuscendo a convincere il marito dell’anziana a recarsi urgentemente in caserma per una denuncia legata a un presunto furto d’auto.

Rimasta sola e tenuta impegnata al telefono, la donna è stata convinta a raccogliere tutto l’oro presente in casa per consegnarlo a un “collega” che sarebbe passato a breve per effettuare finti accertamenti tecnici.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Poco dopo, il finto carabiniere si è presentato alla porta della donna, facendosi consegnare i preziosi – frutto di una vita di sacrifici – e tentando la fuga. Ad attenderlo sul portone c’erano però i veri Carabinieri in borghese, che stavano monitorando i suoi movimenti sospetti.

L’uomo è stato bloccato immediatamente. La refurtiva, composta da numerosi monili d’oro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il 55enne sarà giudicato con rito direttissimo dalla Magistratura Friulana. L’attività di contrasto a questo tipo di reato predatorio da parte dei Carabinieri ha nell’ultimo periodo portato all’individuazione di diversi soggetti che, in trasferta dalla terra natia, colpiscono per poi fare immediato rientro a casa.