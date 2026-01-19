Finto carabiniere deruba un’anziana: i veri militari lo bloccano sul portone

19 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Udine, arrestato in flagranza un truffatore.

Un piano studiato nei minimi dettagli per derubare una coppia di anziani, sventato dalla prontezza dei militari dell’Arma: i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Udine hanno arrestato un truffatore di 55 anni, colto in flagrante subito dopo aver sottratto gioielli per un valore di oltre 50mila euro a una donna di 81 anni.

La trappola del “finto furto”

Il malvivente, un pluripregiudicato di origini campane, ha colpito con la tecnica del “finto carabiniere”. Durante la mattinata la donna è stata contattata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per un ufficiale del Comando Provinciale, riuscendo a convincere il marito dell’anziana a recarsi urgentemente in caserma per una denuncia legata a un presunto furto d’auto.

Rimasta sola e tenuta impegnata al telefono, la donna è stata convinta a raccogliere tutto l’oro presente in casa per consegnarlo a un “collega” che sarebbe passato a breve per effettuare finti accertamenti tecnici.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Poco dopo, il finto carabiniere si è presentato alla porta della donna, facendosi consegnare i preziosi – frutto di una vita di sacrifici – e tentando la fuga. Ad attenderlo sul portone c’erano però i veri Carabinieri in borghese, che stavano monitorando i suoi movimenti sospetti.

L’uomo è stato bloccato immediatamente. La refurtiva, composta da numerosi monili d’oro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il 55enne sarà giudicato con rito direttissimo dalla Magistratura Friulana. L’attività di contrasto a questo tipo di reato predatorio da parte dei Carabinieri ha nell’ultimo periodo portato all’individuazione di diversi soggetti che, in trasferta dalla terra natia, colpiscono per poi fare immediato rientro a casa.

