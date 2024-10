E’ morta Elena Chiandussi, 33enne di Pozzuolo del Friuli. Era ricoverata dopo l’incidente avvenuto all’alba di sabato 5 ottobre

Non ce l’ha fatta Elena Chiandussi. La 33enne di Pozzuolo del Friuli si è spenta all’ospedale di Udine, dove era ricoverata in seguito alle gravissime conseguenze riportate nell’incidente avvenuto all’alba di sabato 5 ottobre. Intorno alle 5.30, l’auto sulla quale viaggiava con altri tre amici era finita contro una recinzione e poi contro un albero, alla periferia a sud di Udine, di ritorno da una serata in discoteca.

Elena, come ricorda il Messaggero Veneto, amava l’arte e si dedicava alla pittura e alle illustrazioni. Aveva partecipato ad alcune esposizioni collettive e aveva collaborato con l’Arlef per un progetto dedicato ai libri per l’infanzia in friulano.