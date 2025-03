Giro d’Italia ma non solo, mezzo milione di euro per le strade di Fiume Veneto

Al via i lavori per le strade di Fiume Veneto: le vie interessate.

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura e ripristino del manto stradale in diverse aree del territorio comunale di Fiume Veneto, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade. Il programma di manutenzione, finanziato interamente con fondi propri del Comune per un totale di 150 mila euro, prevede un primo gruppo di interventi di rappezzatura nei punti più critici delle seguenti vie:

Praturlone : via Bando, via Alighieri, via Pizzati;

: via Bando, via Alighieri, via Pizzati; Bannia : via Manzoni, via Palazzine di Sopra, via Alfieri;

: via Manzoni, via Palazzine di Sopra, via Alfieri; Fiume Veneto (capoluogo): via San Francesco, via Maestri del Lavoro, via Enrico da Fiume, via Kennedy.

Un secondo gruppo di riasfaltature, che interesseranno altre vie comunali dove il manto stradale risulta deteriorato, sarà programmato nei prossimi mesi.

“Il nostro obiettivo è chiaro: migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità su tutto il territorio comunale, partendo dalle situazioni più critiche. Questo primo ciclo di rappezzature si inserisce in un piano più ampio che mira a restituire ai cittadini strade più sicure, più accessibili e più facilmente percorribili” – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Corai.

Rifacimento stradale in vista del Giro d’Italia

In occasione della partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia, che vedrà Fiume Veneto protagonista domenica 25 maggio, saranno riasfaltate via Bassi, un tratto in via Trento e piazza Marconi, grazie a un contributo regionale di 320 mila euro. Per l’intervento, l’amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con Friuli Venezia Giulia Strade spa.

“Ospitare una tappa del Giro d’Italia è per Fiume Veneto un’occasione straordinaria, sia dal punto di vista sportivo che turistico. Ma non vogliamo limitarci a un evento di facciata: i lavori di asfaltatura previsti in vista della gara avranno un impatto concreto e duraturo sulla viabilità cittadina” – ha aggiunto Corai.

Lavori di riqualificazione in via Giovanni XXIII

A partire da lunedì 31 marzo, condizioni meteo permettendo, si procederà con un importante intervento di manutenzione su via Giovanni XXIII, finanziato con un contributo regionale di 75 mila euro. I lavori prevedono il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti più usurati, in particolare tra l’uscita del supermercato e l’incrocio con via Zol.

“La sicurezza stradale è una nostra priorità – ha dichiarato Corai –. Questo intervento garantirà maggiore percorribilità e sicurezza, eliminando criticità che oggi rappresentano un rischio per la viabilità”. Grazie a questo ampio piano di manutenzione e riqualificazione, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per migliorare la qualità della viabilità e la sicurezza per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con mobilità ridotta e ai pedoni.