Udine si prepara ad accogliere il popolo delle due ruote: al via l’8° Motoraduno nazionale

Torna il Motoraduno Nazionale Città di Udine.

Tre giorni tra mototurismo, passione per le due ruote, solidarietà e memoria. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno Piazza Primo Maggio, a Udine, diventerà il cuore dell’8° Motoraduno Nazionale “Città di Udine”, l’appuntamento organizzato dal Motoclub Morena, ormai punto di riferimento per motociclisti, appassionati e curiosi provenienti da tutta Italia.



La manifestazione unisce il fascino del viaggio in moto alla promozione del territorio friulano, con un programma ricco di eventi, tour, esposizioni, musica e momenti benefici. L’edizione di quest’anno avrà anche un forte valore simbolico, con un motogiro dedicato al 50° anniversario del terremoto del 1976, una ferita ancora viva nella memoria del Friuli ma anche un simbolo della sua capacità di rinascere.

Tre giorni di moto, tour ed esposizioni in Piazza Primo Maggio

Il Motoraduno “Città di Udine” si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario motociclistico nazionale. L’evento rappresenta infatti una prova selettiva del Campionato Italiano Mototurismo, una tappa del Campionato Mototurismo Triveneto e una prova valida per la graduatoria regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione Motociclistica Italiana.



Durante il fine settimana, Piazza Primo Maggio ospiterà anche esposizioni dedicate al mondo delle due ruote, con moto, motorini, cinquantini e storiche Vespe. Un’occasione per ritrovarsi, condividere la stessa passione e scoprire da vicino mezzi che raccontano generazioni diverse di motociclismo, tra collezionismo, nostalgia e spirito di avventura.

Il programma del venerdì

Il weekend si aprirà ufficialmente venerdì 19 giugno alle 17, con l’apertura dei cancelli in Piazza Primo Maggio e l’inaugurazione delle prime aree espositive. Alle 18 è previsto il taglio del nastro istituzionale, alla presenza delle autorità e degli organizzatori.

Dalle 19 la piazza inizierà ad animarsi con l’arrivo dei motociclisti provenienti da tutta Italia, che potranno partecipare anche a visite guidate nel centro storico di Udine. La serata proseguirà con la musica di Ale Esse DJ e, dalle 21, con i live show rock e d’intrattenimento dei The Killingklub e dei No Good.

Sabato il motogiro nel ricordo del terremoto del 1976

La giornata di sabato sarà dedicata soprattutto al viaggio e alla scoperta del Friuli. Dopo l’apertura delle iscrizioni FMI, alle 11 partirà il grande motogiro stradale: un itinerario guidato di circa 200 chilometri dedicato al 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976.

Il percorso farà tappa a Venzone, uno dei luoghi simbolo della ricostruzione friulana, con una visita guidata alla città vecchia, alle mummie e al centro storico. Il rientro dei motociclisti in Piazza Primo Maggio è previsto per le 17.



Nel pomeriggio spazio anche agli appassionati di cinquantini e Vespe, con un momento curato da Ciao Piaggio Friuli e Ciao Mandi Group. Il convoglio partirà alle 18 per un giro di circa 45 chilometri, con tappa aperitivo al Salumificio Dentesano di Percoto e un momento conclusivo di ristoro in frasca. La serata tornerà poi ad accendersi in piazza con DJ Chriss e lo show dei Dancemania.

Domenica la sfilata benefica “Summer Toys For Tots”

La domenica sarà invece la giornata della solidarietà. Alle 9 in Piazza Primo Maggio prenderà il via il “Summer Toys For Tots”, l’iniziativa benefica promossa dal Motoclub Morena in collaborazione con Donne in Moto e la onlus Io Uno di Loro.



Il momento più atteso scatterà alle 11.30, con la partenza del motogiro benefico verso la sede dell’istituto “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato. Il corteo di motociclisti porterà direttamente ai bambini i giocattoli e i doni raccolti nei giorni precedenti, rinnovando una tradizione che unisce la passione per le due ruote a un gesto concreto di vicinanza alle famiglie in difficoltà.



Durante la giornata sarà inoltre possibile contribuire con un’offerta libera al progetto “Diamo luce a La Nostra Famiglia”, pensato per sostenere la sostituzione dell’illuminazione esterna della struttura con nuove lampade a LED a risparmio energetico.



Al rientro del corteo in centro saranno esposte le classifiche ufficiali valide per i campionati nazionali e territoriali. Alle 13 si terranno le premiazioni dei club e dei singoli piloti. L’ottava edizione del Motoraduno si chiuderà nel pomeriggio con i saluti dello staff e l’intrattenimento musicale conclusivo firmato da DJ Samuele Michelin.

Il Motoclub Morena

Il Motoclub Morena, iscritto alla Federazione Motociclistica Italiana, nasce nel 1977 grazie alla passione di Giuliano Gemo, primo presidente del club e ancora oggi figura di riferimento nel mondo motociclistico e sportivo.



Nel corso degli anni l’associazione è diventata un punto di riferimento per il motociclismo agonistico regionale, nazionale e internazionale, promuovendo attività dilettantistica, mototurismo, motoraduni e motogiri. Accanto alla passione per le due ruote, il club porta avanti anche iniziative benefiche e attività di supporto agli eventi pubblici, con l’obiettivo di valorizzare il Friuli Venezia Giulia attraverso la moto, l’amicizia e la solidarietà.