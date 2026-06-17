Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 18 giugno

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata dal sapore pienamente estivo quella di giovedì 18 giugno in Friuli Venezia Giulia, con temperature massime sopra la media del periodo e condizioni in prevalenza stabili su gran parte della regione.

Mattinata serena, poi più nubi nel pomeriggio

Secondo le previsioni meteo, al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con un avvio di giornata stabile sia in pianura sia lungo la costa. Nel corso del pomeriggio, però, la nuvolosità tenderà ad aumentare, soprattutto sulla zona montana, dove non si esclude la possibilità di locali rovesci o temporali.



Il tempo resterà invece più soleggiato sulle altre aree, con una variabilità più contenuta e venti generalmente deboli, a regime di brezza.

Temperature sopra la media

Il dato più rilevante della giornata sarà il caldo. Le temperature massime saranno infatti superiori alla media del periodo, con valori decisamente estivi soprattutto in pianura.



In pianura le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 31-34 gradi. Sulla costa si partirà da valori minimi tra 20 e 23 gradi, con massime tra 28 e 31 gradi.

Venti di brezza e possibile instabilità sui monti

La ventilazione sarà caratterizzata da venti di brezza, senza particolari criticità. L’evoluzione diurna vedrà quindi una prima parte della giornata serena, seguita da una fase più variabile nel pomeriggio, quando sui rilievi potranno svilupparsi addensamenti associati a qualche temporale locale. In serata, la tendenza sarà verso un nuovo miglioramento.