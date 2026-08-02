Momenti di forte apprensione a Raveo, al confine con i territori comunali di Ovaro ed Enemonzo, dove un bambino di 9 anni è rimasto vittima di una rovinosa caduta durante un campo scout. Il giovanissimo è stato tratto in salvo grazie a un complesso intervento di soccorso ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

La dinamica dell’incidente

L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno a poca distanza dalle tende dell’accampamento, allestito nei pressi di una radura raggiungibile dalla strada che porta verso la frazione di Pani.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava sul bordo di un ciglio boschivo quando è scivolato sul fogliame: è ruzzolato per quindici metri e poi è caduto in un salto alto venti metri. A scongiurare conseguenze peggiori è stata, con ogni probabilità, la folta vegetazione sottostante che ne ha attutito l’impatto.

I genitori del piccolo si trovavano nelle vicinanze; il padre è riuscito a sentire la voce del figlio, che tuttavia non risultava visibile dall’alto a causa della conformazione del terreno e delle fronde.

I soccorsi e la complessa manovra di recupero

La Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) ha immediatamente attivato i soccorsi, inviando sul posto l’elisoccorso regionale, i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco.

Giunto sul punto dell’incidente, l’equipaggio dell’eliambulanza ha sbarcato con il verricello il tecnico del Soccorso Alpino, il quale si è calato con la corda per venti metri lungo la parete. Raggiunto poco dopo da altri due soccorritori, da un infermiere del CNSAS e da un vigile del fuoco, il personale si è trovato di fronte a una zona fittamente alberata: per garantire le manovre di recupero in totale sicurezza è stato quindi necessario farsi strada sfoltendo la vegetazione.

Una volta stabilizzato e sistemato nella barella spinale, il bambino è stato recuperato a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per i politraumi riportati. L’operazione di soccorso si è conclusa con successo intorno alle 13.30.