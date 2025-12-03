Professore dell’UniUd guida l’associazione italiana che studia le malattie delle piante

Firrao presidente della più importante associazione scientifica italiana che si occupa di malattie delle piante.

Il professor Giuseppe Firrao dell’Università di Udine è il nuovo presidente della Società italiana di patologia vegetale (Sipav). La nomina, valida per il triennio 2026–2028, segna la prima volta che un docente dell’Ateneo friulano guida la più importante associazione scientifica italiana dedicata allo studio delle malattie delle piante. Firrao è ordinario di Patologia vegetale al Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali.

Carriera e ricerche

Giuseppe Firrao ha svolto all’Università di Udine, dove è arrivato da Milano nel 1986, la sua intera carriera accademica, interrotta solo da due anni sabbatici a Davis, in California. Coordina le attività di un attivo gruppo di ricerca e nel suo percorso scientifico si è interessato, in particolare, di: malattie causate da batteri non coltivabili (tenendo a battesimo il genere ‘Candidatus Phytoplasma’), di genomica e metagenomica in contesti fitopatologici e di nanobiotecnologie (sviluppando con la tecnica del DNA origami un nanorobot di 48×14 nanometri, probabilmente ancora il più piccolo oggetto azionabile a comando esistente).

La sua attività didattica si concentra sui funghi e sulle loro interazioni con le piante. Ha inoltre coordinato un corso di laurea magistrale e un dottorato di ricerca ed è stato delegato dipartimentale alla ricerca. Inoltre, ha fatto parte di comitati internazionali per la nomenclatura e la tassonomia di patogeni vegetali e di comitati editoriali delle riviste “Microbiology” e “Journal of Plant Pathology”.

La Società italiana di patologia vegetale

Fondata nel 1992, la Sipav conta circa 250 iscritti tra studiosi dell’accademia e di enti pubblici e privati. L’associazione si occupa di malattie delle piante causate da funghi, batteri, virus e oomiceti, e promuove attività di formazione, supporto alla mobilità dei giovani ricercatori e gruppi di lavoro su temi emergenti. Ogni anno la Sipav organizza un convegno scientifico, e nel 2026 l’evento si svolgerà proprio a Udine, dal 16 al 18 settembre.