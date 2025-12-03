Gli eventi del Natale a Remanzacco.

Spettacoli di magia, letture animate, mercatini solidali con i bimbi protagonisti, cori natalizi, infine l’attesissimo arrivo di Santa Lucia. Lunedì 8 dicembre, Piazza Paolo Diacono si trasformerà nel cuore pulsante del Natale a Remanzacco. La giornata inizierà alle ore 10 con il laboratorio creativo, nella Galleria A. Galliussi (Municipio), curato dalle Signore sprint dell’associazione Insegnami Tu.

Nel pomeriggio, alle 14 si terrà il laboratorio “Circostando” con il duo Ma’Mè, dedicato alla costruzione di giochi in legno. Alle 14.30, nella sala consiliare, letture animate ad alta voce a cura della Banda delle Storie; sempre alle 14.30, bambini, genitori ed educatrici del nido d’infanzia Arcobaleno di Cerneglons porteranno in piazza “I colori del nido”; contemporaneamente si aprirà il mercatino delle scuole “Fantasie di Natale”, realizzato in collaborazione con le scuole e con l’associazione Genitori Remanzacco. Nello stesso spazio si terrà anche il mercatino del riuso e del riciclo “Mercanzie in circolo”, rivolto ai giovani con più di 14 anni, a cura del Consiglio comunale dei ragazzi. Il ricavato delle vendite andrà a favore delle attività delle scuole.

Alle 15, in Piazza, si potrà assistere allo spettacolo di magia comica e ventriloquismo con Maga Nanà e i suoi fantastici Muppets. Alle 16 andrà in scena “Un Natale perfetto”, a cura di Dan.Can.Tea. Alle o 17 sarà la volta di “Canto di Natale”, a cura di Artegioia, con l’esibizione del gruppo “Un coro all’improvviso”, seguito dal conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale. Infine, per la gioia dei più piccini. alle 17.30 arriverà Santa Lucia con i suoi dolcetti. Per tutta la giornata sarà attiva un’area giochi gonfiabili gratuita. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà in forma ridotta presso l’Auditorium G. De Cesare.

Il calendario degli eventi natalizi prosegue poi con un denso programma di eventi che quest’anno si arricchisce di una “dolce novità”.



Il 20 dicembre, sempre in piazza, dopo il laboratorio dei bambini a tema natalizio e la coinvolgente musica della band Straballo, la giornata si chiuderà con un “big panettone” finale… di 30 chili! Garantito un assaggio per tutti i presenti!