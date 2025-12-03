Bertiolo, nuovo sportello automatico Postamat con più servizi e sicurezza

Uno sportello Postamat più veloce e accessibile a Bertolo.

L’ufficio postale di Piazza Plebiscito a Bertiolo ha un nuovo sportello automatico Postamat di ultima generazione. L’ATM, progettato per velocizzare le operazioni, consente ai cittadini di gestire diverse operazioni in autonomia, senza dover necessariamente passare allo sportello tradizionale.

Tra le principali funzionalità disponibili ci sono il prelievo di contante, le interrogazioni su saldo e lista movimenti del conto BancoPosta o delle carte Postepay, e le ricariche telefoniche o di carte prepagate.

Pagamenti semplificati

Il nuovo Postamat permette anche il pagamento dei principali bollettini e utenze. Grazie al lettore integrato, è possibile scansionare il codice a barre dei bollettini precompilati, evitando di inserire manualmente i dati sulla tastiera. Per chi preferisce le tecnologie più recenti, lo sportello consente anche prelievi “cardless” tramite smartphone, usando Face ID, Touch ID o l’app PosteID.

Sicurezza avanzata

L’ATM è dotato di sistemi di sicurezza di ultima generazione, tra cui videosorveglianza, protezione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte e un dispositivo di macchiatura delle banconote in caso di furto. Lo sportello può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta con carta Postamat-Maestro, dai titolari di carte di credito dei principali circuiti internazionali e dai possessori di Postepay.

Orari e informazioni

L’ufficio postale di Bertiolo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45. Il nuovo Postamat rappresenta un’opzione pratica per chi vuole effettuare operazioni veloci e sicure, riducendo eventuali attese allo sportello tradizionale.