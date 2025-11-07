Spilimbergo, scomparsa una ragazza di 14 anni: avviate le ricerche

Scomparsa una 14enne di Spilimbergo.

Si cercano notizie di Ammessaou Zinsonni, una ragazza di 14 anni scomparsa nella mattinata di giovedì 6 novembre 2025 da Spilimbergo. La giovane si è allontanata dalla propria abitazione intorno alle ore 7:00, a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno attivato il piano provinciale per le persone scomparse, la ragazza è alta circa 165 cm, di corporatura media, con capelli castani scuri raccolti in trecce e occhi marroni.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di colore oro. Non porta occhiali né tatuaggi, e l’unico segno particolare è un piercing al naso. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le forze di polizia, al fine di agevolare le ricerche e garantire la sicurezza della minore.