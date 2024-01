Il generale Vannacci torna in Friuli con il suo libro “Il mondo all’incontrario”

Roberto Vannacci torna in Friuli col suo libro.

Il generale Roberto Vannacci torna in Friuli per presentare nuovamente il suo libro, “Il mondo all’incontrario”, che tante polemiche ha scatenato. L’appuntamento, questa volta, è per l’8 gennaio alle 19.30 al Cinema Centrale di Udine.

Grazie alla nuova presentazione della sua pubblicazione, quindi, potranno incontrarlo anche coloro che al primo evento, il 27 novembre scorso, non sono riusciti ad entrare in Sala Madrassi per raggiunta capienza. Questa volta, sarà data precedenza a chi ha prenotato (prenotazioni che decadranno alle 19, quando potrà entrare chiunque fino ad esaurimento posti). Vannacci parlerà anche di sicurezza e immigrazione, in dialogo con il direttore del Corsaro della Sera, Marco Belviso. Info e prenotazioni al 3421597159.