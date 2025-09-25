Auto si schianta contro un palo, sfonda il recinto e carambola nel cortile

L’incidente a Magnano in Riviera.

Paura questa mattina lungo la SR 13, a Magnano in Riviera, all’altezza del civico 26, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura in una fuoriuscita autonoma. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo ed è carambolato all’interno di un cortile privato, abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica.

Fortunatamente, il conducente dell’auto non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, il personale sanitario della Sores, che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti, e i Carabinieri per i rilievi di legge.